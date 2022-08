Mãe de oito adota crianças com deficiência vítimas de maus-tratos: “me tocou profundamente”

- Publicidade -

Clarice Maria Côncio, de 63 anos, mostrou que nem sempre as pessoas tem ações ruins, ela por exemplo deu um exemplo de ter grande coração. A mulher que já é mãe de outras oito crianças decidiu adotar duas crianças com deficiência que sofriam maus-tratos em Campo Grande.

Em entrevista para o Só Notícia Boa, ela falou sobre essa decisão e sobre os sentimentos que ela tem por eles: “Só o amor é capaz de formar uma família, mesmo com qualquer dificuldade. E isso eu tenho de sobra para os meus filhos. A adoção só completou a felicidade da minha família”.

Daiane, de 26 anos, tinha paralisia cerebral e era filha dos vizinhos de Clarice quando, aos dois meses foi abandonada por eles: “Na época, a promotora me deu a opção de ficar com ela ou mandar para adoção. Mesmo eu sem salário e contando apenas com ajuda do meu marido, eu não poderia deixá-la, já a amava” conta a senhora.

A segunda criança é Marcos, na época com 18 anos, que segundo a senhora, foi visto pela filha mais velha dela, quando a mesma estava acompanhando Daiane na fisioterapia, o descrevendo como muito triste: “Minha filha mais velha, ao acompanhar a Daiane na fisioterapia, percebeu que tinha um menino muito triste e disse que queria adotá-lo. O juiz reforçou inúmeras vezes sobre o sentido da adoção e que ele não era um objeto para ser devolvido, isso porque ele já tinha sido adotado e devolvido por outra família. Aquilo me tocou profundamente e eu bati o pé na adoção, precisei mostrar para todo mundo que eu estava pronta para ser mãe de novo”.