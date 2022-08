Mãe de Leandro Lo pede que governador de SP exonere policial militar

- Publicidade -

Em vídeo que circula nas redes sociais, a mãe do lutador Leandro Lo, assassinado no último domingo (7/8) durante um show do grupo Pixote, no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo, pediu ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que exonere o policial militar preso pelo homicídio.

O policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso está detido no presídio militar Romão Gomes e deve responder por homicídio doloso por motivo fútil.

https://twitter.com/GugaNoblat/status/1558963588999614469?s=20&t=-Vlww60Fc2jckgw6iT0BOg