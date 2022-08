Madonna desabafa sobre preconceito contra mulheres mais velhas: ‘Dizem que não sabemos envelhecer’

- Publicidade -

Madonna participou, nesta quarta-feira (10) do programa “The Tonight Show” para divulgar seu novo álbum, “Finally Enough Love: 50 Number Ones”. Em entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, ela fez um desabafo sobre o preconceito que muitas mulheres de idade avançada sofrem quando quererem viver a vida da maneira que desejam.

A cantora de 63 anos criticou o etarismo e ressaltou algumas das frases mais comuns ouvidas por mulheres com mais de 50 anos. “Ridícula”, ” Não aceita a idade”, “Se veste como adolescente”, “Não sabe envelhecer”.

O novo projeto de Madonna é uma coletânea de remixes de seus grandes sucessos e celebra um marco inédito conquistado pela artista. A rainha do pop é a única cantora da história que conseguiu colocar 50 músicas no 1º lugar de uma única lista da Billboard, a “Billboard Dance Club Songs”. O disco acumula parcerias com nomes como Justin Timberlake, Britney Spears e Maluma, e será lançado no próximo dia 19.

Fonte/ Portal odia.ig.com