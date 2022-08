Luva de Pedreiro revela oferta de três times para jogar futebol: “Tinha vontade”

- Publicidade -

O sucesso dos chutes em seus vídeos levou Luva de Pedreiro a algumas propostas para fazer testes como jogador de futebol. Elogiado por pinturas de longe, o atleta, porém, foca na internet.

Em entrevista ao jornal Lance!, Iran Ferreira revelou que recebeu três ofertas recentemente. Porém, o jogador disse que prefere ficar focado na vida como influenciador do mundo do futebol.

“Eu tinha até uns dois meses atrás vontade de ser jogador de futebol. Mas agora vou fazer vídeo mesmo. Proposta eu recebi umas três. Propostas (que pareciam) boas. Mas era só ilusão mesmo. Eu prefiro ficar no vídeo agora”, contou Luva de Pedreiro.

Longe dos gramados mais badalados do Brasil, Iran segue fazendo sucesso com os vídeos gravados no campo de terra do interior da Bahia, mesmo morando em um condomínio de luxo em Recife.

O jovem, ao lado dos seus pais, ressaltou ainda que prefere a simplicidade de Quijingue, sua cidade natal.

“É diferente, né? Mas eu gosto do meu lugar (Quijingue), para falar a verdade. Aqui (Recife) é só para trabalho mesmo. Lá eu nasci, tem meus amigos. Jogava bola desde pequeno. Meu lugar é lá. As coisas que eu faço (aqui) são para ajudar eles. Eu vou conseguir, se Deus quiser”, comentou Luva de Pedreiro ao Lance!.

Luva de Pedreiro vive nova era com Falcão

Depois da polêmica com o ex-empresário, Allan Jesus, Iran Ferreira comemora cada novo passo com os seus fãs nas redes sociais. Nesta terça-feira, o influenciador anunciou a assinatura de contrato de exclusividade de patrocínio com a Adidas, uma das principais marcas esportivas do mundo.

É dada como certa também a presença do Luva de Pedreiro na Copa do Mundo do Catar. Ao lado de Falcão, um dos seus novos sócios, o influenciador deixa claro em seu perfil na internet a liberdade que tem desde a quebra de contrato com Allan Jesus.