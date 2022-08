Luva de Pedreiro encontra Ronaldo na Espanha e deve assinar contrato com marca gigante de fast food

- Publicidade -

Em viagem pela Europa, Luva de Pedreiro segue realizando sonhos de todo garoto que ama futebol. O jovem baiano que viralizou nos últimos meses teve um encontro privado com Ronaldo Fenômeno na Espanha e ganhou uma camisa do Real Valadolid, clube que pertence ao ídolo brasileiro.

Luva já tinha dado spoiler do encontro no Twitter. O influencer postou que posaria ao lado de um dono da Bola de Ouro, premio dado ao melhor jogador do mundo. O Fenômeno ganhou duas delas (97 e 2002), além de três vezes o melhor do mundo pela Fifa (96, 97 e 2002).

OBRIGADO MEU DEUS❤️❤️

O cara que eu vou conhecer hoje tem dessas ai da foto, realizando mais um sonho minha tropa🙏🏻 pic.twitter.com/yssCAkUjBZ — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) August 13, 2022

Luva também está prestes a anunciar um contrato com uma marca global gigante do ramo de Fast Foods. Sentado ao lado de um dos empresários, o baiano deu uma dica nos stories do Instagram fazendo a letra “M” com os dedos. A reportagem apurou que se trata do McDonald’s. Os detalhes do contrato seguem sendo mantidos em sigilo.

Além do gigante do fast food, Luva também assinou contrato com Amazon e Pepsi (ainda sob a supervisão do ex-empresário Allan Jesus) e Adidas agora sob nova supervisão de Falcão e equipe.

O contrato entre Luva e Allan segue sendo discutido em juízo. Por enquanto, o jovem precisa depositar 30% dos seus ganhos mensais em uma conta até que alcance o valor de 5,2 milhões de multa do contrato com o ex-empresário.

Fonte/ Portal Yahoo.com