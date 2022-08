Luva de Pedreiro é o novo embaixador da Adidas, fornecedora de Messi

- Publicidade -

Nesta segunda-feira (1º/8), Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, anunciou contrato com a Adidas, fornecedora de material esportivo que patrocina o argentino Lionel Messi e a Copa do Mundo.

O melhor do mundo agora é três listras: receba!!! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito! 🧤@adidasbrasil pic.twitter.com/GeCQqYdxT0 — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) August 1, 2022

Da mesma forma que é feito com os jogadores, o contrato com Luva prevê exclusividade no uso de roupas e acessórios da marca. Com isso, os vídeos do influencer passarão a contar com materiais esportivos apenas da Adidas e seus perfis também vão contar com ações de marketing da empresa.

O valor pago no acordo será 60% destinado a Iran e os outros 40% vão para a empresa gerida por Falcão. Vale lembrar que, além dos valores dos contratos, Luva recebe um salário de R$100 mil e suas despesas são pagas pela consultoria de Falcão, rei do futsal e empresário.

É o primeiro acordo feito sob a supervisão dos novos empresários, Falcão e Marcelo “Batata”, sócios da “F.12” e é um dos maiores desde que Iran bombou nas redes sociais com os vídeos. O maior contrato ainda é com a Pepsi, sob a supervisão do ex-empresário Allan Jesus.

Além disso, Luva de Pedreiro também tem contrato com a Amazon girando em torno de R$ 2 milhões. A plataforma tem o direito de transmissão de jogos da Copa do Brasil onde o influencer é responsável por anunciar as atrações na TV, nas redes sociais e em propagandas espalhadas pelas cidades do Brasil.