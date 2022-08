Lula supera Bolsonaro em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, indica Datafolha

- Publicidade -

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (18) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 47% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 32%. O primeiro turno das eleições acontece em 2 de outubro.

A diferença entre os dois candidatos, de 15 pontos percentuais na média nacional, apresenta ampla variação nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minais Gerais e Rio de Janeiro (veja cenário com todos candidatos abaixo).

Em território paulista, Lula tem 44% das intenções de voto, contra 31% de Bolsonaro, diferença de 13 pontos percentuais. No início de julho, o petista tinha 43%, contra 30% do atual presidente – ou seja, a margem segue sem alteração.

Em Minas Gerais, Lula tem vantagem de 20 pontos percentuais sobre Bolsonaro, registrando 49% das intenções de voto, contra 29% do atual presidente. Há pouco mais de um mês, a margem era a mesma, com o petista registrando 48%, ante 28% do candidato à reeleição.

Já no Rio de Janeiro, a diferença é menor, apenas de 6 pontos percentuais: Lula tem 41%, contra 35% de Bolsonaro. Na última pesquisa, as pontuações eram de 41% e 34%, respectivamente.

Nos três estados, que representam 40,77% do eleitorado brasileiro, a diferença entre os dois candidatos se manteve estável, dentro de margem de erro informada pelo Datafolha. O sudeste tem sido importante ponto de disputa entre Lula e Bolsonaro, que deram início às suas campanhas eleitorais em estados da região.

São Paulo

Lula (PT) – 44%

Jair Bolsonaro (PL) – 31%

Ciro Gomes (PDT) – 9%

Simone Tebet (MDB) – 3%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Pablo Marçal (Pros) – 1%

Roberto Jefferson (PTB) – 1%

Eymael (Democracia Cristã) 1%

Em branco/nulo – 7%

Não sabe – 2%

Minas Gerais

Lula (PT) – 49%

Jair Bolsonaro (PL) – 29%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

Simone Tebet (MDB) – 2%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Pablo Marçal (Pros) – 1%

Em branco/nulo – 8%

Não sabe – 4%

Rio de Janeiro

Lula (PT) – 41%

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Simone Tebet (MDB) – 3%

Vera Lúcia (PSTU) – 1%

Pablo Marçal (Pros) – 1%

Felipe d’Avila (Novo) – 1%

Em branco/nulo – 8%

Não sabe – 2%

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Foram ouvidas 5.744 pessoas face a face entre terça-feira (16) e esta quinta (18). A pesquisa, encomendada e divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-09404/2022. O nível de confiança da pesquisa é 95%.

Henrique Andradeda CNN São Paulo

