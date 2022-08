Lula nega “guerra santa” por votos: “Não faz parte da minha cultura”

A entrevista foi concedida ao lado de seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). Lula repetiu que foi o responsável por sancionar a lei que criou o Dia da Marcha para Jesus, em 2009, proposta pelo bispo e então senador Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus.

Apesar de dizer que não usará a pauta religiosa para conquistar votos durante a sua campanha, Lula depende de melhorar seu desempenho entre evangélicos para tentar uma possível vitória em primeiro turno.

De acordo com levantamento divulgado pelo Datafolha na quinta (18), Bolsonaro ampliou a vantagem sobre o petista entre os evangélicos. O atual presidente tem 49% das intenções de voto do segmento, contra 32% do ex-ocupante do Palácio do Planalto. No mês passado, essa diferença era de 10 pontos percentuais. Agora, é de 17.

Diante desta cenário, Lula acenou aos religiosos, chamou Bolsonaro de “fariseu” e disse que o atual mandatário tenta manipular evangélicos.

Fonte: Metrópoles