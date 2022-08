Lula e Bolsonaro se enfrentam em debate na Band neste domingo (28)

- Publicidade -

Os candidatos Jair Messias Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmaram presença no debate da Band marcado para a noite deste domingo (28/8).

A coluna do Igor Gadelha, no Metrópoles, apurou que Jair Bolsonaro confirmou à TV Bandeirantes que vai comparecer ao debate. A informação também foi confirmada pelo colunista com a assessoria da campanha à reeleição do presidente.

Bolsonaro não confirmou pessoalmente, mas na sexta ele disse que deverá ir ao debate. Integrantes da Campanha de Lula comemoraram essa possibilidade, avaliando que isso se deve ao bom desempenho de Lula em sabatina no Jornal Nacional, segundo a coluna do Guilherme Amado.

Lula confirmou a presença no debate da Band pelo Twitter no início da tarde deste sábado. “Nos vemos na Band amanhã, 21 horas”, escreveu o petista.