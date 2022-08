Lula e Bolsonaro podem se encontrar na terça durante posse de Alexandre de Moraes no TSE

- Publicidade -

Os candidatos à Presidência Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) podem estar juntos no mesmo evento nesta terça-feira (16). Isso porque as assessorias das campanhas de ambos trabalham para a ida na posse de Alexandre de Moraes como presidente o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília.

Na semana passada, Moraes se encontrou com Bolsonaro e o convidou oficialmente para a cerimônia. O ato foi visto como uma tentativa de aproximação por parte do governo com a cúpula da Justiça eleitoral. Bolsonaro já confirmou presença.

Além dele, todos os ex-presidentes da República também foram convidados para a posse, entre os quais Dilma Rousseff (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB). A cordialidade é de praxe em eventos como este e inclui seu adversário na eleição, Lula.

A campanha do petista ainda não bateu o martelo, mas a tendência é que ele esteja presente no evento, conforme integrantes da campanha de Lula disseram ao blog.

Também candidata, Simone Tebet (MDB) confirmou presença. São esperadas 2,1 mil pessoas, segundo estima a segurança do TSE.

Fonte/ G1