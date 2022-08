Lula diz que Bolsonaro estava desconfortável em posse de Moraes: “Não gosta de democracia”

- Publicidade -

Após encontrar Jair Bolsonaro (PL) na posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o atual presidente estava desconfortável durante o evento.

Segundo o petista, Bolsonaro “ouviu tantas vezes a palavra democracia” que ficou em uma situação incômoda.

“Bolsonaro estava muito incomodado ontem no TSE, porque ouviu tantas vezes a palavra democracia e críticas às mentiras. Era visível o desconforto. E eu compreendo isso, porque ele não gosta de democracia, e ontem foi um ato em defesa do Estado Democrático no Brasil”, disse o ex-presidente, em entrevista à rádio Super e jornal O Tempo.

Na entrevista, o petista ainda pediu uma pacificação do país e pregou o diálogo entre todos que forma eleitos em outubro.

“Temos que construir um clima de paz e cordialidade. Depois das eleições quem ganha governa, quem perde se prepara para a próxima eleição. Você tem que conversar com quem foi eleito. Eu já perdi e já ganhei, e a pessoa tem que saber ganhar e perder com humildade”.

Posse de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes afirmou na noite da última terça-feira (16), em discurso de posse como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que a intervenção da Justiça Eleitoral será mínima nas eleições deste ano, mas garantiu que será “célere, firme e implacável” para coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas.

“Principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições”, disse.