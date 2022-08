Lula diz estar certo da vitória nas eleições: “Voto já está consolidado”

- Publicidade -

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, nesta sexta-feira (19/8), estar certo de que vai ganhar as eleições. Após reunião de campanha em São Paulo, o petista ressaltou, ainda, a liderança de seu candidato a governador paulista, Fernando Haddad (PT), nas pesquisas de intenção de voto.

“É a mais importante perspectiva do PT ganhar eleições em São Paulo, já que o Alckmin derrubou a gente quatro vezes. Então, vamos buscar ele para nosso lado para a gente poder ganhar“, declarou, aos risos, lembrando dos tempos em que seu candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), era adversário político.

Lula confia em ganhar as eleições porque há “pouca perspectiva de mudança de voto“. “O voto já está consolidado. As pessoas estão decidindo com muita antecedência em quem votar“, argumento, minimizando os recentes avanços do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nas pesquisas de intenção de voto.

“Eu, sinceramente, não vi avanço do Bolsonaro na campanha. Eu vi a manutenção da nossa campanha muito à frente do Bolsonaro. Eu vi um crescimento que está dentro da margem de erro, que pode cair na próxima pesquisa, na próxima semana. O que eu acho é que estamos com campanha consolidada junto à sociedade brasileira“, afirmou Lula a jornalistas. “Eu estou convencido de que vou ganhar as eleições. Alckmin e eu somos a candidatura preferida. Queremos ganhar eleições o mais rapidamente possível“, acrescentou, em nova ofensiva por voto útil no primeiro turno. De acordo com Lula, Alckmin agora vai se dedicar mais a agendas em São Paulo, seu reduto político.

Hoje, o ex-presidente participa de um comício, às 11h, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ao lado de Haddad. O evento marca a inauguração da campanha da coligação Brasil da Esperança (da federação PT, PV e PCdoB com o PSB) no estado.

Segundo o PT, a expectativa é reunir dezenas de milhares de pessoas para “mostrar a força” dos candidatos. Em vídeo nas redes sociais, Lula convocou apoiadores. “Amanhã (hoje) é o lançamento oficial da candidatura do Haddad a governador em São Paulo, do Márcio França ao Senado e da minha candidatura a presidente com o Alckmin de vice. É muito importante ter gente no Anhangabaú. Vamos esquentar o Vale do Anhangabaú“, disse.

Fonte: Correio Braziliense