Luiza, ex-dupla de Maurílio, pede cancelamento de contrato com empresário e que empresa não use imagem e informações dela

- Publicidade -

A cantora Luiza Martins está processando o escritório Workshow Produções Artísticas e um empresário e sócio da empresa, em Goiás. No documento, ela pede o cancelamento do contrato dela com a empresa e também que a mesma deixe de usar imagens dela sozinha ou com a ex-dupla dela, Maurílio, que morreu em dezembro de 2021.