Luísa Sonza usa vestido “molhado” em evento; veja outros modelos

- Publicidade -

Uma das atrações do Festival Tim Music Mulheres Positivas, que exalta a força e o talento das mulheres, Luísa Sonza subiu ao palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro usando um vestido com aspecto molhado e surpreendeu os fãs — só no Instagram, as fotos da cantora no evento chegaram perto da marca de 800 mil likes.

A peça, da marca espanhola Syndical Chamber, está esgotada no momento. No entanto, modelos semelhantes continuam disponíveis em uma faixa de preço que vai de 390 a 450 euros, o equivalente a algo entre 2.090 e 2.412 na cotação atual.

No início do ano, contamos por aqui que os vestidos tonalizados e costurados com o objetivo de passar a impressão de que não estão secos caíram nas graças de famosas como Sabrina Sato, Zendaya, Bella Hadid e Meghan Fox. A tendência é real!

Aliás, a primeira vez em que um figurino do tipo chamou a atenção do público foi há quase três anos, quando Kim Kardashian surgiu no tapete vermelho do Met Gala com uma peça feita de látex assinada por Thierry Mugler.