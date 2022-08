Lúcia Alves é internada no Rio de Janeiro, atriz trata de um câncer

- Publicidade -

A atriz Lúcia Alves, que participou da reprise de O Cravo e a Rosa na TV Globo como Hildegard, foi internada às pressas no Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A artista de 73 anos luta contra um câncer no pâncreas. A família ainda não revelou informações sobre o estado de saúde.

Lúcia foi internada na última sexta-feira (19), mas a informação da internação só foi divulgada nesta quarta-feira (24). Através de uma nota, o hospital confirmou a internação, mas também não passou detalhes sobre o estado atual da atriz: “A paciente Lúcia Alves da Silva está internada no Hospital São Lucas Copacabana desde o dia 19/8/22. Em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, o hospital não tem autorização para passar informações sobre o estado de saúde dos pacientes”, diz o comunicado.

O último trabalho da atriz na TV Globo aconteceu no 2013, na novela Joia Rara. Ela já participou de outras várias obras. Entre os trabalhos de destaque de Lúcia Alves em novelas da TV Globo estão: “Irmãos coragem” (1970), “Malu mulher” (1979), “Plumas e Paetês” (1980), “Tititi” (1985), “Anos dourados” (1986), “Barriga de aluguel” (1990) e Irmãos Coragem (1995).

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o câncer no pâncreas é uma doença difícil de ser diagnosticada e que pode ter uma evolução agressiva. A demora no aparecimento dos sintomas e o comportamento agressivo são fatores que levam o problema a apresentar uma alta taxa de mortalidade. Enquanto, no Brasil, o tipo de câncer representa 2% do total, em relação aos óbitos ocupa 4% de todos os registros. O diagnóstico é raro antes dos 30 anos, sendo mais comum a partir dos 60, e a incidência é mais significativa no sexo masculino.

Fonte: Bolavip Brasil