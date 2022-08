Lista de selecionados para o Programa CNH Social Estudantil deve ser divulgada no final de agosto

- Publicidade -

É grande a expectativa dos candidatos pela divugação dos selecionados no Programa CNH Social, na modalidade estudantil. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC), a lista deve ser divulgada no final de agosto, devido à análise das notas que ainda está sendo realizada.

A estudante Yeza Cavalcante conta sobre a ansiedade pelo resultado. “Estou muito ansiosa pelo resultado, eu fui pré-aprovada, o que pra mim já foi uma vitória, ser aprovada será muito importante porque na situação em que estamos vivendo hoje, em que até mesmo emprego está difícil, conseguir dinheiro para pagar uma CNH é bem complicado. A maioria das vagas de emprego pede ao candidato ser habilitado, então tenho fé que vou conseguir. É um projeto muito útil para a sociedade”, diz ela.

A busca pelo programa foi bastante expressiva, totalizando 30.992 pessoas inscritas. No dia 2 de junho, o Detran divulgou a lista dos selecionados no programa nas modalidades urbana e rural.

Fonte/ A Gazeta do Acre