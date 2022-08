Líderes evangélicos aumentão apoio a Bolsonaro e buscam a união do fiéis

- Publicidade -

A ala evangélica que apoia em massa a reeleição do Presidente Jair Bolsonaro (PL), e pretende ampliar ainda mais o apoio dos eleitores cristãos.

Liderado pelo pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL), o movimento pretende unir todos os evangélicos protestantes, e alertar os riscos de uma perseguição religiosa no País, caso o comunismo seja instaurado no Brasil, se PT eleger Lula.

Segundo a última pesquisa Datafolha, Bolsonaro tem 59% desse eleitorado, mas líderes religiosos buscam chegar a 70% desse público, tal como ocorreu na eleição de 2018.

Para fazer frente a essa investida, o comitê de campanha de Lula (PT) criou perfis nas redes sociais destinados a eleitores evangélicos. Denominadas Evangélicos com Lula, as páginas foram criadas no Tik Tok, Twitter, Telegram e Instagram, no entanto, ainda não foram feitas publicações.

Outro setor aliado ao bolsonarismo, os militares esperam que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, acate as sugestões propostas por eles para a apuração das eleições.

De acordo com um ministro de Bolsonaro, o presidente aguarda que esse ‘gesto de paz’ aconteça antes do dia 7 de setembro. Com isso, segundo apuração do O Globo, o presidente ficaria calado a respeito das urnas eletrônicas.

Fonte/ Portal Yahoo.com