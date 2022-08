Libertadores: Flamengo realiza treino visando o duelo com o Corinthians, e Dorival Júnior terá força máxima

- Publicidade -

Sem suspensões ou novos desfalques por lesão, Dorival Júnior vai colocar o seu ‘time ideal’. Os atletas titulares, inclusive, foram poupados na vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0 no último sábado, pelo Brasileirão, de olho neste confronto com o Corinthians.

O Flamengo deve ir a campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabi. Assim, Vidal e Cebolinha serão mantidos entre os reservas e ficam como opções de luxo para a etapa final.



Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Diego Alves seguem fora por problemas físicos e são as baixas para o clube carioca nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação às semifinais da Libertadores. Uma derrota por dois gols de diferença leva à decisão por pênaltis.