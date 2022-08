Libertadores: Athletico-PR busca classificação diante do Estudiantes

- Publicidade -

O Athletico-PR inicia nesta quinta-feira (10) uma série de partidas decisivas. Se quiser manter viva a chance de conquistar a Libertadores pela primeira vez e de levantar novamente o caneco da Copa do Brasil, o Furacão vai ter que passar por adversários difíceis.

Pela Libertadores, enfrenta o Estudiantes (Argentina) a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta, no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. O jogo de ida terminou com um empate de 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba. Assim, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer garante vaga na semifinal.

Apesar de uma maratona de confrontos, o técnico Luiz Felipe Scolari garante que o Furacão está preparado: “Quinta-feira temos um jogo decisivo. Nós sabemos como enfrentar o Estudiantes e eles também sabem como nos enfrentar. Vamos ter a dificuldade do estádio, com uma vibração muito grande adversária, mas já sabemos enfrentar esses detalhes. Vamos ver se conseguimos, com qualidade técnica, superá-los. Depois vem o Flamengo, mais uma decisão, e assim vamos até o fim de agosto pelo menos para ver se passamos mais duas fases nas duas competições importantes para respirar um pouquinho. É importante que cresçamos não só no Brasil, mas na América Latina. O Athletico-PR é um clube grande, e pode se tornar muito maior, mas tem que dar passos, e estamos caminhando para isso”.

Depois de Estudiantes, o Furacão tem dois compromissos consecutivos contra o Flamengo. No próximo domingo (14) pelo Campeonato Brasileiro e na quarta-feira (17) na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A situação é igual a do confronto com o Estudiantes, a única diferença é que o Furacão decide a vaga na Arena da Baixada. No Maracanã, os rubro-negros ficaram no 0 a 0.

Fonte: Agência Brasil