Lexa impressiona seguidores com dancinha digna de TikTok: “Nos camarins da vida!”

A cantora Lexa deixou os fãs do Instagram babando nesta terça-feira (02), ao publicar um vídeo em que aparece curtindo o tempo livre antes de mais um show. A loira surpreendeu com uma dancinha digna de TikTok e enlouqueceu os fãs com seu gingado!

Apostando num look all jeans para fazer sua performance, a musa não dispensou o estilo e o conforto na hora de montar o visual. Lexa esbanjou sua ótima forma enquanto dançava bem à vontade para os seguidores do Instagram, que não pouparam elogios para a artista.

“Enquanto estamos nos camarins da vida…”, brincou Lexa na legenda. Os fãs, claro, deixaram chuvas de elogios para a musa. “Essa mulher é perfeição demais, eu amo”, disparou um seguidor. “Queria não ter vergonha de dançar assim”, brincou outra seguidora. “Lexa arrasa em tudo”, exaltou outra internauta. Assista ao vídeo:

Fonte: TOP Famosos