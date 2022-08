Lewandowski tem relógio furtado ao atender fãs em Barcelona

- Publicidade -

O que era para ser mais um dia de treinamento para o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, acabou virando um episódio de polícia. Nesta quinta-feira (18/8), o jogador acabou sendo furtado ao chegar no centro de treinamento da equipe culé. As informações são da rádio Esport3, da Catalunha.

De acordo com a rádio, Robert chegava ao CT do Barça quando foi abordado por um grupo de torcedores. Enquanto distribuía autógrafos, o ladrão abriu a porta do passageiro do carro e pegou um relógio do jogador da marca Patek Phillip, avaliado em 70 mil euros (mais de R$ 365 mil).

Ao notar que o acessório havia sido roubado, Lewa tentou correr atrás do criminoso, mas acabou perdendo o criminoso de vista. Ainda segundo as informações da Esport3, a polícia foi acionada e não demorou para prender o indivíduo e encontrar o relógio, que estava enterrado em um jardim próximo onde ocorreu o furto.

Após o episódio, o jogador participou normalmente do treino do Barcelona. A equipe estreou com um empate em 0 x 0 no Campeonato Espanhol diante do Rayo Vallecano. O Barça volta a campo neste domingo (21/8), quando joga fora de casa contra a Real Sociedad, pela 2ª rodada da competição.

Fonte: Metrópoles