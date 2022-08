Leonardo é massacrado após fala polêmica sobre ‘raparigas’: “Você é casado”

- Publicidade -

A declaração do cantor Leonardo sobre inflação não pegou muito bem e, nesta quarta-feira (17), após a repercussão da fala, ele foi duramente criticado nas redes sociais.

É que, em entrevista exibida pelo Programa do Ratinho em julho, o artista foi questionado sobre o aumento do valor cobrado em seu show e, para explicar o assunto, ele usou “raparigas” como exemplo, o que gerou revolta em alguns seguidores.

Em suma, o sertanejo disse que seu cachê aumentou por conta da inflação e, ao explicar o assunto, disse que “nessa pandemia tudo ficou mais caro. Uma rapariga que valia R$ 1 mil reais, hoje está pedindo R$ 3 mil”. A resposta do músico, no entanto, gerou controvérsia.

Casado com a influenciadora Poliana Rocha e envolvido em polêmicas com traição, os fãs questionaram que a fala poderia ser um mau exemplo para sua família. Um usuário do Twitter chegou a dizer que o artista era um “ser desprezível”.

“Ai, Leonardo! Toma vergonha! Você é casado e acha bonito esse tipo de assunto, parece adolescente que acabou de perder a virgindade. Dá um bom exemplo para os seus netos. Você já é avô, que mico”, escreveu uma seguidora. “O cara não tem um pingo de respeito pela mulher”, disse outra.

Veja:

Que ser desprezível!!!! — quelê (@cleusasampaio) August 17, 2022

ENTENDA

