Leilão do Detran oferta 119 veículos com lances de até R$ 7 mil em Rio Branco

Veículos retirados de circulação, por conta de medidas administrativas relacionadas ao código de trânsito, estão disponíveis para leilão no próximo dia 23 de agosto, na modalidade virtual e pode ser acompanhado por meio do site da leiloeira.

O edital com a lista dos veículos disponíveis foi publicado pelo Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial do Acre (DOE) e pode ser consultado a partir da página 36.

Ao todo, são 119 veículos, entre carros e motos, que podem ser arrematados com lances de pouco mais de R$ 400 até R$ 7 mil. O leilão está marcado para começar às 9h (horário local) e terminar 17h (horário local).

O interessado deve fazer um cadastro no site da leiloeira e se habilitar para ter acesso ao auditório virtual dos veículos. Já a visitação presencial está disponível no depósito de veículos removidos do Detran, na Avenida Antônio da Rocha Viana, entre os dias 15 a 19 de agosto, no horário de 8h às 13h.

Para participar é necessário ter 18 anos, apresentar um documento oficial com foto, CPF e apresentar o comprovante de cadastro para fazer a visitação. Quem arrematar um veículo, deve fazer a retirada no período de 24 de agosto a 9 de setembro no horário de atendimento ao público no depósito de veículos em Rio Branco.

Fonte: G1AC