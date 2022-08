Ladrão explica como roubou R$ 2,5 milhões de Carlinhos Maia: ‘Ele postava’

- Publicidade -

Eliabio Custódio Nepomuceno confessou como agiu para roubar joias e objetos avaliados em R$ 2,5 milhões do apartamento de Carlinhos Maia em Maceió (AL). O homem está preso e revelou, em depoimento, que teve ajuda de mais dois amigos para entrar no local. Eles estudaram a região durante 28 dias e usaram as redes sociais do influenciador como arma. Os outros comparsas estão foragidos.

“Já vinha acompanhando a vida do seu Carlinhos pela rede social dele. Pelo que ele postava, tudo direitinho, eu vi que ali podia ter uma oportunidade”, admitiu Nepomuceno no depoimento, exibido no Fantástico de domingo (21). Pelo Instagram, ele soube que Maia estava internado para fazer uma cirurgia; e Lucas Guimarães, marido do famoso, viajou para o México a trabalho.

“O acesso que eu tive pelo prédio foi através do hotel. Quando eu entro dentro do hotel, fico nos arbustos, subo por cima de uma varandinha e aí desço uma escada de escalador. Fiquei só aguardando se descia alguém ou chegava algum carro”, contou o ladrão.

O alarme da cerca do prédio disparou quando Eliabio passou, mas o porteiro desconfiou que a segurança tivesse sido acionada por algum animal, como acontecia com frequência. O funcionário também não viu nada suspeito nas câmeras –elas estavam desligadas no corredor que dá acesso ao imóvel do humorista.

A porta principal do apartamento tinha uma fechadura eletrônica. A perícia descobriu que os bandidos provocaram um curto circuito antes de arrombarem (o laudo determinou que eles usaram um pé de cabra e uma chave de fenda). Além disso, a porta não estava trancada a chave, só fechada com o trinco.

Dentro do local, eles foram certeiros nos cômodos em que os objetos de maior valor poderiam estar: banheiro, closet, e a suíte de Maia. No guarda-roupa, eles encontraram um cofre portátil e o levaram, acreditando terem conseguido relógios de luxo.