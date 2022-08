Ladrão esquece mochila aberta e dinheiro voa durante fuga; vídeo

- Publicidade -

Um ladrão se atrapalhou e virou piada ao roubar um supermercado, em Três Lagoas (MS), neste fim de semana. No momento da fuga, de motocicleta, ele esqueceu de fechar a mochila onde guardou o dinheiro roubado e as notas voaram quando ele saiu em alta velocidade pelo estacionamento.

O crime aconteceu no início da noite de sábado, 6. Em imagens da câmera de segurança do estacionamento, obtidas pela Rádio Caçula, é possível ver o homem fugindo do estabelecimento após o crime, deixando todo o dinheiro na mochila.

Quando o ladrão acelera com a motocicleta, a mochila se abre e deixa todo o dinheiro escapar, voando pelo estacionamento sem que ele se dê conta.

O ladrão atrapalhado não percebeu e foi embora, deixando todo o dinheiro roubado para trás. Os funcionários do supermercado perceberam a ação e correram para recolher a quantia.

Segundo a Polícia Civil, todo o valor roubado foi recuperado pelos funcionários. O caso foi registrado como roubo e o suspeito ainda não foi localizado.

Veja vídeo: