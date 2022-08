Justiça suspende torcidas organizadas do Grêmio e interdita setor da Arena após briga

A decisão do juiz Marco Aurélio Xavier suspende por 90 dias as torcidas Geral do Grêmio, Rasta, Garra Tricolor e Torcida Jovem. O texto do magistrado ainda diz que é “forçosa a interdição do espaço destinado às torcidas enquanto viger a suspensão das organizadas”. O reabertura do setor ocorreria apenas no fim de novembro, quando a temporada já estará encerrada.