Justiça nega habeas corpus para Bruno Krupp após modelo atropelar adolescente no Rio

Com a decisão, o modelo continua preso. Ele recebeu alta do hospital e foi levado para o sistema prisional

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou neste domingo (7) o habeas corpus apresentado pela defesa do modelo Bruno Krupp, que foi preso após atropelar e matar um jovem na Barra da Tijuca. Com a decisão, o modelo continua preso. Ele recebeu alta do hospital e foi levado para o sistema prisional.

No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a 16ª DP (Barra da Tijuca) fez o pedido de prisão preventiva baseada apenas em dois vídeos da internet, e que a vítima teria atravessado a rua “fora da faixa de pedestres” pouco antes de ser atingido pela moto que o modelo pilotava.

Inicialmente, o modelo era esperado para prestar depoimento na 16ª DP, na Barra da Tijuca, sobre o acidente de trânsito, mas por causa do horário em que daria entrada no sistema prisional, foi liberado desse trâmite passando na delegacia apenas para assinar documentos relacionados ao caso.

O adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, que foi atropelado pelo modelo Bruno Krupp, teve como causa da morte “Traumatismo da pelve e membros inferiores, com consequente hemorragia”. As informações foram reveladas pelo laudo da necropsia do Instituto Médico Legal.