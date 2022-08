Justiça decreta prisão de casal flagrado com quase 12 kg de cocaína na Rodoviária de Rio Branco

- Publicidade -

O casal Natan Eclesiastes Ferreira Araújo e Giselle Maria da Silva, preso por investigadores da DENARC, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Acre. A decisão foi do Juiz plantonista durante audiência de custódia, realizada na tarde de quinta-feira, 11, no Fórum Criminal de Rio Branco.

“Entendo que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e para garantia da ordem pública meu parecer e para a decretação da preventiva” declarou o Promotor durante a sessão.

Natan Eclesiastes e Giselle Maria foram presos na noite de quarta-feira, 10, na Rodoviária Internacional de Rio Branco por agentes da DENARC da Polícia Civil. O casal que é natural de Campina Grande, na Paraíba, transportava quase 12 quilos de cocaína em uma garrafa e uma caixa térmicas. A intenção dos dois era embarcar para Cuiabá.

O delegado Igor Brito revelou que os acusados receberiam R$ 8 mil reais para fazer o transporte do entorpecente.

Fonte: AcreNews