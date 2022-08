Jovem sofre acidente às vésperas de intercâmbio e morre no dia do voo para Portugal

- Publicidade -

Sabrina Romanovski, de 21 anos, morreu na madrugada de quinta-feira, 11 de agosto, no Hospital Regional do Oeste (HRO), onde estava internada após ter sofrido um acidente de trânsito na última terça-feira, 09 de agosto. A confirmação foi feita pela unidade de saúde.

A jovem de Chapecó, no Oeste catarinense, morreu no dia em que viajaria a Portugal para um intercâmbio.

Sabrina faria a viagem com o noivo, que também estava no carro, no entanto, teve apenas ferimentos leves e já recebeu alta do hospital.

No dia do acidente, a jovem estava a caminho de uma despedida na casa dos avós do noivo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando um carro aquaplanou na SC-480, no momento em que chovia muito, invadiu a pista contrária e bateu no veículo onde Sabrina estava. O carro deles, segundo informações do resgate, saiu da pista e tombou.

Segundo Isabela Romanovski, a irmã de Sabrina, a jovem conseguiu se despedir dos pais na própria terça-feira.

“Ela conseguiu se despedir de todos nós antes deles irem. Fizemos um almoço com todos por causa da viagem dela”, informou a irmã a reportagem

Segundo Jandir Fernandes, o advogado da família, Sabrina e o namorado embarcariam para a Europa na noite desta quinta-feira. O nome da instituição onde ela estudaria não foi divulgado.

“Eles iam juntos construir uma vida em outro país. Estava tudo certo para ir. Na terça-feira, eles iam aproveitar para ver amigos, comemorar e aconteceu uma fatalidade”, informou o advogado.

A jovem de 21 anos estava internada em coma e a morte dela foi confirmada às 2h após uma parada cardíaca, de acordo com Jandir Fernandes.

