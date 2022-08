Jovem que matou gamer com espada em SP é condenado a 14 anos de prisão

Na decisão, a magistrada ainda salientou que o condenado não poderá recorrer em liberdade. “Deixo de conceder a ele o direito de recorrer em liberdade. As razões que levaram à decretação de sua custódia cautelar persistem, ora reforçadas pela condenação”, diz o texto.

Durante o período de reclusão, como consta no documento, Guilherme ainda precisará realizar acompanhamento psiquiátrico. “Oficie-se à prisão onde está custodiado, com a recomendação de que o condenado seja submetido a acompanhamento médico psiquiátrico no curso do cumprimento da pena”.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência registrado após o crime, o acusado estava em casa, ao lado de Ingrid, quando decidiu atacá-la. Ambos eram jogadores de uma das versões da famosa franquia de games Call of Duty.

A jovem era conhecida como Sol e integrava a equipe profissional FBI E-Sports de Call of Duty (Cod), um jogo eletrônico de guerra. Na época, o jovem disse que tinha conhecido a vítima pela internet um mês antes do crime.

Após esfaquear a jovem, Guilherme Costa gravou um vídeo onde riu da situação e confirmou ter cometido o crime. “Vocês estão achando que é tinta, montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu? […] Olha só, que maravilha”, disse, aos risos, ao se referir ao corpo.