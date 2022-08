Jovem que matou coordenador esportivo é condenado a 15 anos

- Publicidade -

Um jovem de 21 anos foi condenado a 15 anos de prisão pela morte do coordenador pedagógico Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos. O réu confessou o assassinato na época e disse que queria apenas dar um susto na vítima. O crime aconteceu depois de o aluno Anderson da Silva Leite ser tirado de um programa esportivo da escola, em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal.

O julgamento aconteceu na última quinta-feira (25). O Ministério Público pediu a condenação por homicídio qualificado. Já a defesa disse que o crime tinha que ser julgado como lesão corporal seguida de morte, que tem pena menor. Porém, os jurados não aceitaram o argumento dos advogados do aluno.

Ainda cabe recurso da sentença. O g1 não conseguiu contato com a defesa de Anderson da Silva até a última atualização dessa reportagem.

O crime aconteceu em agosto de 2019. Segundo as investigações, Anderson foi com uma faca para o colégio. Porém, um colega percebeu e pegou a arma, advertido o jovem, que tinha 18 anos na época. Em seguida, Anderson saiu, conseguiu uma nova faca e foi encontrar o coordenador da escola.

“Ele confessou a autoria do crime e alegou que intencionava dar um susto no professor, cortando sua barriga, porém a faca acabou perfurando o abdômen da vítima de forma fatal“, disse o delegado Cléber Martins, responsável pela investigação.

O jovem está preso desde a época do crime e seguirá no presídio aguardando recursos. Além da condenação, o jovem deverá pagar uma multa no valor de 20 salários mínimos para a família da vítima.

Fonte: G1