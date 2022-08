Jovem que estava desaparecida é encontrada morta às margens de rodovia

- Publicidade -

Daniela Souza Serra, de 28 anos, foi encontrada morta nesse sábado (30/7) às margens da GO-384, em Jussara (GO), cidade do oeste goiano. A jovem estava desaparecida desde o dia 23 de julho.

Por uma semana, amigos e familiares fizeram campanhas nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro de Daniela. Após denúncia anônima, a polícia descobriu, enfim, o local onde o corpo dela foi deixado.

A última vez que a jovem foi vista foi na noite do dia 23/7. Ela estava em um bar do Setor Sonho Dourado, em Jussara, e teria entrado em um veículo, ao deixar o estabelecimento.

Agentes da Polícia Civil e técnicos do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local onde o corpo foi encontrado. O ponto exato fica próximo a uma ponte, no caminho entre Jussara e a cidade de Novo Brasil (GO).

Daniela foi identificada pela família. A investigação ainda não divulgou a causa da morte. A jovem era mãe de dois filhos, um de 8 e outro de 2 anos.

Fonte/ Portal metropole.com