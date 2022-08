Jovem morre e três pessoas ficam feridas após estrutura de hotel desabar

Conforme informações do resgate do Corpo de Bombeiros (CBM), o jovem chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Roraima (HGR), mas não resistiu.

Uma mulher foi encaminhada pela viatura do Bombeiros para o Hospital Geral de Roraima (HGR) em estado grave. Outras duas pessoas foram removidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o Bombeiros, a estrutura desabou após fortes ventos na região. A fachada do hotel voou cerca de 200 metros.

Com a ventania, a caixa d’água do hotel e árvores próximas ao local também caíram. O CBM continua na rua do hotel para a retirada dos destroços.

Fonte: G1 RR