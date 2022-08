Jovem morre após ser baleada no próprio aniversário por amigo do namorado

- Publicidade -

Uma jovem de 22 anos morreu na madrugada desta segunda-feira, 08 agosto, dois dias após ter sido baleada por um amigo do namorado enquanto celebrava o próprio aniversário.

De acordo com informações do portal Metrópoles, Andreza Farias Santiago era natural do Maranhão e estava internada no Hospital de Base do Distrito Federal, mas não resistiu aos ferimentos.

Responsável pelos disparos que vitimaram a jovem, Romberg de Oliveira dos Santos, de 40 anos, fugiu após o crime.

O assassinato aconteceu perto do Restaurante Comunitário da Estrutural, onde Andreza e o namorado celebravam o aniversário da jovem ingerindo bebidas alcoólicas desde as 20 horas de sexta-feira (5).

Romberg chegou ao local e juntou-se à celebração. Momentos depois, Andreza pediu emprestada a moto do rapaz para comprar cigarros, o que deixou seu namorado irritado.

O casal deixou a celebração e entrou em casa. Após uma discussão, retornaram à festa, momento no qual Romberg provocou o outro rapaz, dizendo que Andreza fazia isso com o namorado por ele ter apenas 18.

A mulher ficou revoltada com o comentário e partiu para cima do convidado. Os dois chegaram a rolar no chão, e o namorado da jovem precisou separar o entrevero.

Disparo e ameaça

Romberg foi embora, mas, minutos mais tarde, retornou já armado e dizendo que “na cara de homem não se bate”. O criminoso, então, disparou contra a vítima.

O atirador ameaçou o namorado de Andreza e disse que mataria toda a família dele caso denunciasse o caso.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base, onde seguiu internada até a madrugada desta segunda.