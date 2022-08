Jovem matou mulher a facadas após vê-la conversando com outro homem

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (1º/8), o homem de 27 anos acusado de matar a companheira, de 43 anos, com golpes de faca. O caso ocorreu no bairro Fazendinha, no Itapoã, na noite desse domingo (31/7).

O suspeito foi preso no Condomínio RK, em São Sebastião, por policiais da 6ª DP (Itapoã). Na delegacia, o homem relatou que viu a mulher conversando com outro homem pelo celular e passou a atacá-la. Foram desferidas pelo menos quatro facadas na vítima e ela, antes de morrer, teria abraçado o autor e pedido para que ele parasse.

Segundo informações repassadas pelo delegado responsável pelas investigações, Ricardo Viana, o homem admitiu manter um outro relacionamento além daquele que tinha com a vítima. A outra companheira, inclusive, foi responsável pela ajuda na fuga.

O autor foi autuado pelo crime de feminicídio. No ano de 2018, quando menor, o suspeito praticou ato análogo a uma tentativa de homicídio, também por ciúmes.