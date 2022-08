Jovem invade casa e estupra idosa de 80 anos enquanto ela dormia

- Publicidade -

Um jovem de 24 anos foi preso por estuprar uma idosa, de 80, em Bambuí, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa terça-feira (2). O autor entrou na casa da vítima pelo telhado e praticou o crime enquanto ela dormia. A idosa contou tudo para os familiares que chamaram a polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima contou que estava dormindo quando acordou sendo violentada sexualmente por um homem de estatura alta. O suspeito é inquilino da idosa e praticava o ato sexual sem o consentimento da mulher.

A idosa relatou ter sido agredida com um soco e ameaçada de morte, caso contasse sobre o ocorrido para alguém. A vítima estava sob efeito de medicamentos no momento em que tudo aconteceu. Ela não chegou a ligar para vizinhos pois não tinha telefone e ficou com medo de ser morta.

Conforme registrado na ocorrência, familiares foram visitar a senhora durante o dia e ela contou tudo o que sofreu. O suspeito entrou pelo telhado da cozinha e foi até o quarto da vítima. Segundo a vítima, o crime foi praticado por um jovem que mora de aluguel nos fundos da casa dela.

A PM encontrou o suspeito no imóvel citado pela vítima e o rapaz confessou o crime. O jovem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Formiga, local onde a ocorrência foi encerrada. O caso será investigado.