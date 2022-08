Jovem é assassinada a tiros dentro da própria casa na frente das filhas

- Publicidade -

Uma mulher de apenas 25 anos foi assassinada a tiros na frente das filhas dentro da própria casa na noite do último sábado (20).

De acordo com informações do portal Banda B, a vítima foi identificada como Mariana Alves Ventura. Ela foi morta no local onde vivia com as duas crianças, de 5 e 7 anos, na Rua Condor.

A Polícia Militar relatou que a suspeita é de que dois suspeitos tenham invadido a residência e atirado repetidas vezes contra a vítima. Testemunhas disseram aos oficiais que escutaram seis disparos.

Suspeitos conseguiram escapar

Quando os policiais chegaram, os responsáveis pelo crime já haviam fugido em uma motocicleta.

As duas crianças que estavam no local não se feriram. A suspeita da corporação é de que a motivação do crime tenha relação com o tráfico de drogas. O caso está nas mãos da Polícia Civil.

Fonte/ Portal Yahoo.com