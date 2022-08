Jovem atropelado por motocicleta  morre dois dias após o acidente

- Publicidade -

Um adolescente de 14 anos teve convulsões e morreu, na manhã de quarta-feira (24), dois dias após ser atropelado por uma motocicleta, em Manaus. A vítima foi atingida enquanto atravessava a Avenida São Jorge, no bairro São Jorge, na Zona Oeste. Após atendimento, o adolescente teve alta médica no dia do acidente.

O atropelamento aconteceu na segunda-feira (22).

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 21º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o adolescente estava voltando de um aniversário e, ao atravessar a faixa de pedestre, foi atingido por um motociclista que passava pela avenida.

O motorista prestou socorro ao adolescente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem deu entrada em uma unidade saúde com uma fratura na perna e outros ferimentos. Ele foi atendido e recebeu alta.

Após chegar em casa, o adolescente apresentou convulsões e foi levado para um hospital particular de Manaus. O jovem morreu na unidade de saúde dois dias após o acidente.

O adolescente era filho único. Durante o velório, o pai dele, Fábio Melo, afirmou que acidentes na faixa de pedestre onde o jovem foi atropelado são recorrentes.

“A gente faz um apelo às autoridades para colocar o semáforo, porque já é a terceira criança que sofre um acidente lá. O meu filho, infelizmente, veio a óbito e hoje estou enterrando ele com 14 anos de idade“, disse o pai.

Fonte: G1