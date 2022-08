José Lucas vai às lágrimas, é expulso e fala de “amor bandido” em “Pantanal”

- Publicidade -

Enquanto Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa) estão brigados em “Pantanal”, José Lucas (Irandhir Santos) está na tapera fazendo companhia para a jovem, mas sua presença pode causar uma guerra entre sua família na trama. José Leôncio está tentando resolver a situação, mas não sabe o que fazer caso seus filhos briguem mais uma vez. Juma voltou para a tapera após Jove decidir revelar a identidade do Velho do Rio, mesmo contra a vontade da entidade.

Com o retorno do Velho do Rio (Osmar Prado), entretanto, Juma decidirá mandar José Lucas embora e considerar uma nova chance para Jove. Ao ser expulso da tapera por Juma, José Lucas chora, mas aconselha: “Juma, volta pro Joventino. Esse amor bandido de vocês não acaba assim não”.

Destino de José Lucas

Em uma reviravolta surpreendente, José Lucas (Irandhir Santos) terá que deixar a fazenda do pai ao saber que seu affair, a jornalista Érica (Marcela Fetter), está grávida. Após os dois ficarem juntos, a jovem foi embora sem dar explicações, mas retornou ao Pantanal acompanhada do pai, o deputado Ibrahim (Dan Stulbach).

Acuado pelo sogro, José Lucas descobrirá que Érica está grávida e decide tentar a vida em outra cidade. Ao ir embora, o rapaz decide contar para Jove (Jesuíta Barbosa) que nunca teve nada com Juma (Alanis Guillen).

“Eu te dou a minha palavra de que nunca aconteceu nada entre nós, mesmo porque ela nunca teve olhos para ninguém além de você”, diz o peão. Jove, emocionado, vai abraçar o irmão. “Não quero que meu filho chegue lá, no meio daquela gente, com uma mão na frente e outra atrás”, completa José Leôncio, que dará um cheque para o peão.

