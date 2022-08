José Loreto assume namoro com Rafa Kalimann: ‘Tudo me encanta nela’

- Publicidade -

José Loreto e Rafa Kalimann assumiram que vivem um romance. Neste domingo (7), após muitos rumores e flagras, o intérprete de Tadeu em Pantanal, da Globo, confirmou o relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB: “Tudo me encanta nela”.

“Estamos juntos. Tudo me encanta nela”, disse Loreto em entrevista ao Gshow. Os contratados da Globo foram juntos ao show em homenagem aos 80 anos de Caetano Veloso.

No evento, Rafa também comentou sobre o relacionamento com o ator: “A generosidade dele foi o que mais me encantou”.

Nas últimas semanas, rumores sobre um possível relacionamento entre os artistas ganharam força nas redes sociais. Os famosos foram flagrados juntos na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro.

Dias depois, o ator soltou o bordão que Rafa emplacou no BBB 20, o “aleluia, arrepiei”, durante uma cena de Pantanal. Na última quarta, Rafa fez uma chamada de vídeo durante uma festa em Salvador, na Bahia. Na ocasião, a ligação foi gravada pelo cantor Thiago Aquino, e os fãs da influenciadora especularam que Loreto era a pessoa com quem ela conversava.

Fonte: Jetss