Jorge, Marcus e Nazaré inauguram comitê em Feijó

Feijó esteve em festa na sexta-feira, 26, com a inauguração do comitê da campanha majoritária. O evento que reuniu a militância e apoiadores contou com a presença dos candidatos ao governo do Acre pela Federação Brasil da Esperança, Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT), pela candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT) e candidatos e lideranças da região.

O ex-prefeito da cidade, Francimar Fernandes, que neste pleito concorre ao cargo de deputado federal e o professor Mauro Defeson, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa, foram os anfitriões das atividades.

“Eu aceitei ser candidato a governador mais uma vez e estou com muita esperança, como diz a nossa música ‘Graças a Deus, a esperança voltou’. Voltou para dentro do meu coração, porque eu tenho amor pelo Acre e quero ver nosso Estado voltando a dar certo”, disse Jorge.

Nazaré Araújo falou da emoção que tomou conta da celebração da inauguração do comitê. “Foi com essa festa linda que abrimos a campanha do Brasil da Esperança, essa caravana linda. Contei aqui com muita emoção sobre o início da história da minha família que começou aqui em Feijó e que se confunde com o início da cidade. Meu avô foi fundador Feijó”, contou a candidata.

Marcus Alexandre agradeceu a acolhida que tem recebido da população da região Tarauacá-Envira que mais uma vez está abraçando as candidaturas dele, de Jorge e Nazaré. “Nossa caravana passou por Sena Madureira, veio a Feijó e segue para Tarauacá”, informou Marcus.

Representantes regionais

Jorge Viana frisou que é fundamental para o bom desenvolvimento da região que a população eleja candidatos que os represente na Assembleia Legislativa. “Vocês já imaginaram Feijó tendo um deputado estadual como o Mauro? O trabalho dele vale pelo de vários deputados que hoje estão na Assembleia. Por isso, eu faço um apelo a vocês para que votem nele. Vocês merecem ser bem representados”, declarou Jorge.

Francimar Fernandes lembrou do legado das gestões de Jorge Viana a frente do governo do Acre. “Somos testemunhas de tudo que Jorge fez pelo Acre e por Feijó. Marcus Alexandre é um dos melhores engenheiros que temos no Estado e tenho certeza que junto com Jorge ele vai fazer muito pelo Acre”, concluiu Fernandes.

Assessoria