JonJon foi demitido pelo pai após nascimento de filho: ‘Pés no chão’

- Publicidade -

O funkeiro e produtor musical Jonathan Costa, o ‘JonJon’, sabe bem os desafios da paternidade. O artista, que marcou os anos 2000 com o hit ‘Jonathan da nova geração’, se tornou pai aos 18 anos e, desde então, cumpre o papel para Maithe, de 9, e Salvatore, de 6 anos.

O funkeiro conta que a gravidez dos dois filhos aconteceram em momentos em que mais precisou de forças e vê no nascimento deles um renascimento próprio. Aos 18 anos, o músico se relacionava com Vanessa, a mãe de Maithe. Na época, Jonathan curtia a ascensão da carreira e os frutos do trabalho.

“Estava num crescimento na empresa que eu trabalhava, na ‘Furacão 2000’, no início foi bem assustador, não vou mentir, foi desesperador, falava ‘caraca, mas eu não sei cuidar de mim, como eu vou cuidar de uma criança?’ e de repente com o tempo tudo foi se encaixando”, relembra JonJon.

Maithe chegou para que o funkeiro colocasse o “pé no freio”, pois, no auge dos anos 2000, o músico precisou encarar a responsabilidade que ter um filho necessita.

“[Me fez] aprender mais sobre um amor verdadeiro. A gente chega numa determinada fase da vida onde ficamos muito focados em atingir os nossos objetivos e fica nessa coisa acelerada. Com a chegada da minha filha eu aprendi a deixar de ter razão, meu foco é o bem dela”, aponta.

Cerca de três anos após o nascimento da filha, JonJon viu a vida ser transformada mais uma vez. Já separado da ex-companheira mãe de Maithe, o músico se relacionou com Antônia Fontenelle e a atriz anunciou a gravidez. “O universo é engraçado comigo, sempre me torna o pai em momentos de transição, momentos super importantes para mim”, reflete.

Assim como a chegada da primeira filha, em que o cantor estava num momento de transição pessoal, o nascimento de Salvatore foi a luz num período de muitos desafios e drama familiar.

“O nascimento do Salvatore foi logo quando eu saí da empresa [Furacão 2000], quando eu fui mandado embora, então, eu tinha acabado de ser pai, estava tudo muito difícil. Eu tive que colocar os pés no chão literalmente”.

A conexão com o caçula fez JonJon deixar os problemas de lado e encarar a vida com outro sentido. “Meu filho sempre me deu uma força extra que eu não sei explicar, que me dava um ânimo, que me dava uma vontade de continuar, de seguir”.

Jonathan aponta que ser pai é uma das melhores coisas que lhe aconteceu na vida. Inclusive, o fez mudar completamente em relação as próprias atitudes e, atualmente, se diz ser até ‘medroso’.

“Eu brinco que depois que eu virei pai, eu me vi medroso. Eu era aquele cara da adrenalina, de saltar de paraquedas. Aí hoje em dia eu vou à montanha-russa, fico enjoado, aí todo mundo pergunta o que aconteceu e está aí um efeito da paternidade. Eu descobri que eu sou proibido de morrer, eu não posso mais me dar essa loucura, essa adrenalina o tempo todo por meu sonho ser estar perto dos meus filhos a todo momento”, se emociona.

Drama familiar

Paternidade também é um assunto delicado para JonJon. Apesar de viver um conto de fadas com os filhos, marcado pela boa relação, no outro verso há a relação com o pai.

A vida de JonJon na música e principalmente no funk se deu de forma bem prematura, ainda na barriga. JonJon é filho da Mãe Loira, a Verônica Costa, e do empresário Rômulo Costa, o dono da ‘Furacão 2000’.

Aos 7 anos, Jonathan já estava decidido de que queria seguir o caminho dos pais no meio musical. Embora não tivesse o incentivo deles, o jovem conseguiu atingir o objetivo e bem novo já tinha um hit tocando nas festas.

No entanto, a relação com os pais é marcada por alguns desentendimentos. A demissão, na época do nascimento de Salvatore, foi fruto de uma desavença com o pai.

Atualmente, com a maturidade e a vivência da paternidade, Jonathan diz ter uma relação mais tranquila com os genitores. “Hoje em dia está bem melhor! Hoje é uma relação boa, a gente se respeita e se ama muito. Temos os nossos jeitos, a gente aprende a lidar sobre seres humanos, né? Nenhum ser humano é fácil. Nem eu, nem ele, então, não posso botar que eu sou melhor, ou que ele é melhor”.

“Quando a gente trabalha junto é um pouco mais complicado. E aí esse choque de gerações […] meu pai já tá com 68 anos, eu estou com 28, então acaba sendo a experiência aliada a inovação, mas que às vezes elas se chocam”, explica.

Guarda compartilhada

Assim como muitos ex-casais, JonJon e as ex-mulheres adotaram a guarda compartilhada, sendo assim, o músico e as mães se organizam para dividir o tempo com os filhos e as demandas da coparentalidade.

“Eu e as mães dos meus filhos temos um acordo que não importa qual seja a nossa diferença, nada vai ser maior que o amor pelos nossos filhos”.

JonJon, Vanessa e Antônia Fontenelle compartilham da boa relação. Jonathan diz estar sempre em busca de superar as divergências com um carinho enorme por elas, já que Vanessa e Fontenelle “deram as coisas mais importantes da vida dele”.

Com a guarda compartilhada, Jonathan aproveita as pausas do trabalho para buscar os filhos na escola e passear. Inclusive, aproveitou as férias escolares da primogênita para viajar para Los Angeles, nos Estados Unidos.

E, apesar da diferença de idade entre Maithe e Salvatore, JonJon conta que os irmãos se dão muito bem, embora não morem na mesma casa, já que moram com as respectivas mães.

O músico relata que através do celular e computador, os irmãos jogam online e se divertem. Jonathan conta também que Maithe é uma verdadeira irmã mais velha e já chegou a ir ao colégio do caçula para o defender de outros coleguinhas.

Polêmicas e vida pública

A apresentadora Antônia Fontenelle, de 43 anos, foi casada com Jonhatan por pouco mais de um ano. Durante o matrimônio, eles tiveram Salvatore. Já no final de 2017, o casal havia se separado.

Antônia Fontenelle sempre foi uma personalidade envolvida em polêmicas, transitando entre assuntos políticos e se envolvendo em intrigas com outros famosos. Na contramão dessas atitudes, Jonathan reflete as divergências com a ex-companheira.

“Temos nossos pensamentos que não coincidem em alguns pontos, mas até aí tudo bem, nada disso influencia nosso filho. A gente continua ensinando para ele o que é certo, o que é errado e ele vai tomando posicionamento das coisas dele”.

Por conta dessas polêmicas, a própria apresentadora se torna alvo de comentários de ódio nas redes sociais. Questionado se as atitudes de Fontenelle respingam no filho caçula, Jonathan diz não notar.

“Sobre meus atos e os da Antônia, nós somos responsáveis por cada coisa que a gente faz e isso não deve respingar nos nossos filhos, e a gente tenta proteger eles em todos os pontos”.

“Os filhos terem essa herança do que os pais fizeram, eu acho, por experiência própria, muito errado, por cada um ser responsável pelo que fala. Muitas vezes a gente pensa de modo diferente, meus filhos, talvez, não pensem sempre iguais a mim”.

Jonathan explica que pelo filho ter 6 anos os conteúdos que ele tem acesso são supervisionados, sendo assim, Salvatores não entra em contato com os ataques de ódio e conteúdos de classificação inapropriada. Inclusive, até as músicas explicitas de JonJon, os filhos não escutam.

Reality show

JonJon e atual companheira, Carol Santos, participaram da penúltima edição do reality da Record ‘Power Couple’, em que vários casais disputam um prêmio em dinheiro.

Sendo um reality de confinamento, JonJon teve que ficar longe dos filhos e de qualquer contato com eles. “O confinamento, para mim, foi a pior parte, os primeiros 15 dias foram devastadores. Me dava um aperto no coração”, relembra a participação.

Durante o programa, a produção libera alguns bônus e presentes para alguns casais ou para que os participantes se presenteiem. JonJon, então, relembra um episódio emocionante.

“Eu tenho uma gratidão muito forte pelo Dynho e a Mirela. Na época, quando eles ganharam o casal power, eles escolheram alguns casais que receberam mensagens da família. Eles me escolheram e ali eu já estava há mais de um mês sem ouvir as vozes dos meus filhos. Quando eu ouvi, eu me derramei e, ao mesmo tempo, foi uma explosão de energia”, recorda.

Planos

JonJon e Carol estão juntos desde então, e o casal pretende estreitar os laços da relação. Jonathan brinca ao dizer que está a espera de um pedido de casamento da companheira.

Em relação a filhos e aumentar a família, JonJon diz estar focando, com Carol, nos ‘4 filhos’ do casal, sendo eles, as duas empresas que administram juntos e os dois cachorros que criam em casa. No entanto, o casal não descarta a possibilidade, inclusive, revela o desejo de adotar outra criança.

Fonte: IG