Jogo para Android e iOS pagando R$ 59,65 em pouco tempo? Veja como funciona!

Como baixar o Cash Giraffe? Jogo está disponível para Android e iOS?

Antes de mais nada, devemos desmentir as afirmativas mentirosas dos youtubers brasileiros. Como citamos anteriormente, os influencers dizem que o Cash Giraffe funciona em celulares com Android e iOS. Porém, isso é uma mentira. O Cash Giraffe está disponível apenas na Play Store. Logo, só roda em aparelhos com Android. Atualmente, cerca de 50 mil pessoas já baixaram o aplicativo. Sendo assim, a plataforma é relativamente popular. Além disso, a descrição oficial do app está em português, mas é claramente uma tradução automática de um texto internacional.

Como ganhar dinheiro no Cash Giraffe?

A plataforma Cash Giraffe é, antes de mais nada, um aplicativo de jogos. Dessa forma, os usuários ganham dinheiro ao jogar os games do app. O processo de geração de renda, ao que tudo indica, é bastante simples. Os inscritos devem, primeiramente, escolher um dos games da lista. A partir daí, basta jogar, acumular pontos, atingir o valor mínimo de saque, e eventualmente, solicitar os pagamentos.

O Cash Giraffe é um aplicativo internacional. Portanto, os pagamentos acontecem em dólar. Em outras palavras, não é possível “sacar na hora” ou “receber via Pix”, apesar do que prometem os youtubers brasileiros. A descrição oficial do Cash Giraffe não revela o valor mínimo de saque. Por outro lado, os prints da plataforma indicam que ele corresponde a 5 dólares. As transferências acontecem via PayPal e vouchers de lojas virtuais.