Joelma perde para Ximbinha na Justiça e não pode usar marca ‘Calypso’

Joelma estava lutando na Justiça para usar a marca “Isso é Calypso”, como nome da turnê dela. Ximbinha, que também o dono dos direitos da banda Calypso, entrou com um processo para impêdi-la de usar o termo e conseguiu. As informações são do programa “A Tarde É Sua”, da Rede TV.

A atração afirma que o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) negou o pedido de processo da cantora, já que a marca Calypso é de propriedade da ex-Banda Calypso, comandada pelo ex-casal.

Joelma poderá recorre à decisão. Vale lembrar que mesmo com o processo, a cantora já fez diversos shows da turnê “Isso é Calypso”.

Fonte/ Página Net