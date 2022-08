Jô Soares: quem fica com a herança milionária do apresentador?

- Publicidade -

O apresentador Jô Soares chegou a ganhar o maior salário da TV Globo, cerca de R$ 500 mil. Após a sua morte, na semana passada, estima que o humorista tenha deixado um patrimônio milionário. O escritor teve uma mansão em Vinhedo, no interior de São Paulo, avaliada em R$ 15 milhões, de acordo com reportagem do portal Metropóles.

O único filho do dramaturgo, Rafael Soares, morreu em 2014, com 50 anos. Se Jô não tiver deixado um testamento, o patrimônio do apresentador deve ser dividido entre os herdeiros conforme a ordem da vocação hereditária.

A herança pode ficar com sobrinhos, tios, primos, tio-avô, sobrinho-neto e os primos colaterais de quarto grau, chamados de primos-irmãos. Jô Soares morreu aos 84 anos na madrugada da sexta-feira (5). Ele estava internado desde o dia 28 de julho. A causa da morte não foi divulgada.

Fonte: IstoÉ