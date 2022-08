Jenilson Leite destaca atuação de Dr. Thor Dantas na pandemia e importância de elegê-lo deputado federal

- Publicidade -

O candidato a deputado federal Dr. Thor Dantas (PSB) participou na noite desta sexta-feira (26), da inauguração do comitê central de campanha do candidato ao Senado Dr. Jenilson Leite, localizado na Avenida Ceará, em Rio Branco.

O evento reuniu diversos apoiadores, militantes, simpatizantes, familiares, amigos e outros candidatos proporcionais da sigla que além do evento de inauguração, realizaram um bandeiraço na Ceará, uma das principais avenidas da capital acreana.

Os dois são médicos infectologistas e estiveram atuando na linha de frente do combate ao coronavírus no estado. Dr. Thor fez um discurso onde lembrou que Jenilson foi seu aluno na residência médica e foi o seu caráter, conduta e forma de fazer política que o fez entrar na política e tentar um cargo legislativo pela primeira vez.

“É um prazer muito grande pedir voto para você, eu estive junto com o Jenilson ensinando medicina para ele e agora ele me ensina política. Ele é o nosso senador, o melhor senador que a gente pode eleger para o Acre”, disse.

O candidato majoritário do PSB também destacou a seriedade e comprometimento do Dr. Thor Dantas com o povo acreano e a importância de elegê-lo deputado federal. “As pessoas sabem o trabalho que você fez se doando durante a pandemia para salvar a vida do povo acreano, para ajudar naquilo que você pode”, afirmou Dr. Jenilson Leite.