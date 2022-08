Japão pode implantar mísseis de longo alcance contra China, diz mídia japonesa

- Publicidade -

Japão considera implantar 1.000 mísseis de cruzeiro de longo alcance para aumentar sua capacidade de contra-ataque em relação à China, informou o jornal japonês Yomiuri neste domingo (21).

Os mísseis seriam armas existentes modificadas para estender seu alcance de 100 km (62 milhas) para 1.000 km, disse o jornal, citando fontes do governo.

As armas, lançadas por navios ou aeronaves, seriam estacionadas principalmente ao redor das ilhas Nansei do sul e capazes de atingir as áreas costeiras da Coreia do Norte e da China, disse o Yomiuri.

Fonte/ CNN BRASIL