Janaina Paschoal vira alvo de piadas após prever vitória de Lula e PSB

Deputada estadual por São Paulo, Janaina Paschoal (PRTB) virou alvo de piadas, neste domingo (31/7), após fazer uma previsão que daria a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros nomes da esquerda.

Pelo Twitter, a signatária do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) alertou sobre a divisão da direita e as chances do campo progressista retomar o poder no Brasil.

“É muito importante o povo saber que se Márcio França for eleito Senador e Lula ganhar a Presidência, o Presidente do PSOL será DE FATO Senador por São Paulo, com todas as pautas características à sigla, dentre elas a legalização do aborto. Direita dividida elege a esquerda!”, escreveu.