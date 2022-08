Isis Valverde manda a real sobre vida amorosa após novo affair vir à tona

- Publicidade -

Separada de André Resende desde fevereiro deste ano, Isis Valverde não assumiu nenhum relacionamento desde então, mas boatos sobre a vida amorosa da atriz tem circulado nas últimas semanas. Ela tem sido apontada como affair do milionário Álan Faria Bissoli. Nesta quinta-feira (04), a atriz, que deixou a TV Globo para investir na carreira internacional, fez declarações com um toque de ironia sobre sua vida amorosa.

“Pra esse ano, a gente tá com balança fechada. A gente já tá com uma cota ‘teto’, então, a gente não tá aceitando pedidos esse ano. Mas ano que vem a gente pode começar”, brincou Isis ao receber um pedido de namoro de um seguidor. Perguntada se estava solteira, a artista desconversou: “A gente nunca sabe, depende do momento, do dia, da hora, da pessoa, do rolê. A gente não sabe muito“.

QUEM É O MILIONÁRIO APONTADO COMO AFFAIR DE ISIS VALVERDE?

Isis Valverde começou a ser alvo de especulações sobre um novo affair por conta de uma foto tirada na Grécia e publicada por João Guilherme Silva, filho de Faustão. Na imagem, Álan Faria Bissoli aparece de mãos dadas com a atriz.

Nascido em Divinópolis, Minas Gerais, mas morando na capital Belo Horizonte, Álan é herdeiro da Bauminas, uma empresa de mineração. O rapaz também é sócio em outras duas companhias, sendo uma de consultoria e gestão e outra de imóveis, com capitais sociais que estão em cerca de R$ 7, 5 milhões.

Álan é filho do empresário Márcio Bissoli, que era dono de 18 companhias de minério, mas faleceu em junho de 2018 após sofrer um acidente de helicóptero, aos 50 anos.

