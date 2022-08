Isaquias Queiroz conquista o ouro no Pan-Americano de Canoagem

- Publicidade -

Isaquias Queiroz é o atleta a ser batido na canoagem. Dias após faturar duas medalhas de ouro e uma prata no Mundial de Halifax, no Canadá, o brasileiro voltou a competir em alto nível e conquistou o título Campeonato Pan-Americano na categoria C1 1000m, também em águas canadenses.

Empolgado pelas conquistas no torneio mundial, Isaquias não poupou esforços e se manteve absoluto nas disputas nas eliminatórias. Na decisão por medalhas, o baiano foi incontestável e deixou para trás o cubano Serguey Torres, que ficou com prata, e o canadense Connor Fitzpatrick, bronze na disputa em casa.

“Não estava tão preparado quanto para o Mundial, mas eu não competia um Pan-Americano desde 2014, então ganhar mais um título para o currículo é importante. Agora é curtir o campeonato, o Mundial estava mais tenso, aqui é mais para curtir mesmo”, disse Isaquias.

Nem só de Isaquias Queiroz vive a canoagem brasileira. Ainda nesta quinta-feira, o Brasil subiu ao pódio nas duplas com Erlon Souza e Filipe Vieira. Em excelente sincronia, os dois atletas foram dominantes na C2 500m e ficaram com o título, afastando o 10º lugar nessa mesma prova pelo Mundial.

A paracanoagem também fez bonito com dobradinha na categoria VL2M200m. Assim como no Mundial, Igor Tofalini e Fernando Rufino competiram em alto nível e garantiram o ouro e a prata, respectivamente. No KL1 200m, Luís Carlos Cardoso ficou com a medalha dourada.

O Pan-Americano de canoagem é vital para a sequência do ciclo para as Olimpíadas de Paris-2024, pois garante vagas para a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos, que acontece em Santiago, em 2023.